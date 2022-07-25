Гозмана отпустили после ошибочного задержания Адвокат Бирюков: Гозмана отпустили после ошибочного задержания

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Леонид Гозман

Сотрудники Следственного комитета отпустили политика Леонида Гозмана (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), сообщил его адвокат Михаил Бирюков. По словам юриста, его подзащитный был ошибочно задержан по делу о двойном гражданстве, сообщает РБК.

Леонида Гозмана отпустили из Следственного комитета. Это было то же самое дело, по которому он был допрошен на прошлой неделе и по которому мы приехали сегодня в СК, чтобы нас допросили согласно имевшейся ранее договоренности, но следователя не было на месте. И вместо допроса Леонид получил задержание на станции метро «Фрунзенская», — рассказал Бирюков.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов извинились перед Гозманом и пообещали в ближайшее время снять его с федерального розыска.

15 июля Гозман был на допросе в управлении Следственного комитета по Москве. Допрашивали его в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства. Общественник, получив в 2018 году израильский паспорт, сообщил в миграционную службу об этом только в 2019-м.