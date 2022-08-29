В Москве задержали политика Леонида Гозмана

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Леонид Гозман

В Москве полиция задержала Леонида Гозмана (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Политика обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.

Речь идёт о нескольких постах Гозмана, опубликованных им в социальных сетях. Политику грозит штраф до двух тысяч рублей либо арест на 15 суток, рассказал собеседник телекомпании. Он отметил, что сейчас политик находится в Тверском ОВД Москвы.

15 июля Гозман уже был на допросе в управлении Следственного комитета по Москве. Допрашивали его в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства. Общественник, получив в 2018 году израильский паспорт, сообщил в миграционную службу об этом только в 2019-м.