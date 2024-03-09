Студента МГУ арестовали за надпись в названии сети Wi-Fi Студента МГУ арестовали на 10 суток за украинский лозунг в названии сети Wi-Fi

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Студента Московского государственного университета арестовали на десять суток за раздачу сети Wi-Fi с названием, воспроизводящим украинский националистический лозунг, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Никулинского районного суда столицы. Его обвинили в распространении экстремистских материалов и нарушении закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941–1945 годов».

Из поступившего на рассмотрение протокола об административном правонарушении следует, что Тарасов О. совершил публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, — говорится в постановлении суда.

По решению суда у молодого человека также конфисковали роутер.

В октябре первокурсника Московского института электронной техники из Белоруссии арестовали на пять суток за бело-красно-белый флаг на обложке студенческого билета. Молодому человеку также назначили штраф в размере 35 тысяч рублей за проукраинский лозунг.

На учащегося донес один из сотрудников вуза, отвечающий за мобилизационную подготовку. Родившийся в Минске 18-летний студент 15 сентября в аудитории МИЭТ заявил, что граждане и правительство России, в отличие от украинцев, являются террористами, и произнес проукраинское приветствие.