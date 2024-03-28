Стало известно, сколько пострадавших в теракте выписаны Минздрав: 47 из 124 пострадавших в теракте выписаны из больниц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В обновленном списке пострадавших при теракте 22 марта в Красногорске 124 имени, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. 47 человек выписаны на амбулаторное наблюдение, 77 остаются в стационарах. Врач больницы Красногорска Олег Варнавин в комментарии РЕН ТВ отметил, что реанимационный период лечения у всех пострадавших окончен.

Слава Богу, реанимационный период у всех пациентов закончен. В реанимации нет никого, — сказал Варнавин.

Ранее проживающий в России американский актер Стивен Сигал навестил пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Он назвал произошедшее ужасной трагедией, которая не должна была случиться. По его мнению, Россия станет образцом и покажет миру, что нельзя безнаказанно совершать такие деяния.

До этого стало известно, что российские звезды записали альбом с песнями Муслима Магомаева в помощь жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Все доходы от прослушиваний направят пострадавшим в трагедии. Участие в записи альбома под названием «Голос мой услышь» приняли Валерия, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко и другие артисты.