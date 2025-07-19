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Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 18:47

В Москве сбили третий беспилотник за час

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила третий за час беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее российские силы ПВО за три часа сбили 10 украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями. По данным Минобороны РФ, все аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в утренние часы.

Также военное ведомство сообщило, что за сутки российские системы ПВО уничтожили 349 украинских БПЛА и шесть управляемых авиабомб. В Минобороны РФ отметили эффективность работы ПВО против воздушных целей.

Накануне, 18 июля, в результате атаки украинского беспилотника в селе Верхняя Криница Запорожской области пострадали трое гражданских, включая 14-летнего подростка. По данным регионального Минздрава, семья с осколочными ранениями была доставлена в больницу. Их состояние оценивается как стабильное средней тяжести.

Сергей Собянин
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Москва
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