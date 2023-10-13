Стало известно, кто развел на 1 млн рублей чемпионку Европы Тимошину Задержаны два москвича, обманувшие чемпионку Европы Светлану Тимошину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция вычислила двух молодых людей, которые развели более чем на миллион рублей чемпионку России и Европы по прыжкам в воду Светлану Тимошину. Как сообщает Baza, мошенниками оказались жители Москвы 18 и 19 лет.

В конце сентября Окорие Валентин Уче и Иван Сазонов обманули спортсменку с помощью фейкового президента Российской федерации прыжков в воду и украли у нее более миллиона рублей. Следователи вынесли постановления о привлечении задержанных к делу в качестве обвиняемых.

Один из мошенников сначала отправил Тимошиной сообщение от лица президента федерации Станислава Дружинина, в котором сообщил, что с ней якобы должен связаться куратор федерации. Позднее злоумышленники уже под видом куратора заявили ей об угрозе уголовного дела из-за попытки перевода денег с ее счета. После общения с лжеспециалистами ФСБ и человеком, который представился Дружининым, она передала деньги курьеру. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело.

Ранее участница шоу «Четыре свадьбы» развела почти 700 подписчиков на путевки в Дубай. Девушка занималась продажами туров, которые включали квартиру, питание и трансфер, брала деньги и переставала выходить на связь. Обманутые путешественники обратились в суд.