Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег Первый снег в Москве может выпасть до 9 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы ожидают похолодание и небольшой снегопад в течение недели, заявила в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха опустится до минус шести градусов, что создаст благоприятные условия для выпадения первых снежинок. При этом она подчеркнула, что вероятность снегопада оценивается в 12–14%.

На верхней границе приземного слоя воздуха будет уже −5... −6 градусов. <...> А это значит, что если будут условия для выпадения осадков, а они будут, то в воздухе появятся мелкие снежинки, — рассказала метеоролог.

Синоптик также подчеркивает, что c 7 по 9 октября в российской столице будет холодно, ночью возможна слабая отрицательная температура. При этом она рекомендует водителям не спешить с заменой летней резины на новую. По ее словам, прогнозируется возвращение тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Москве в скором времени начнется отопительный сезон. По его словам, с 5 октября город окажется под воздействием холодного циклона, что приведет к снижению температуры воздуха. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до +5 градусов в выходные дни. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов.