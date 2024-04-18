Стали известны обстоятельства поножовщины из-за парковки в Москве MK.RU: убитый из-за замечания о неправильной парковке пытался вызвать ГИБДД

Фото: t.me/moscowproc

Убитый в Москве после замечания о неправильно припаркованном автомобиле Кирилл Ковалев пытался вызвать на место сотрудников ГИБДД, сообщает MK.RU. По данным издания, после этого злоумышленник нанес Ковалеву удар ножом.

Ранее сообщалось, что мужчина, который нанес москвичу смертельный удар ножом, прибыл в столицу из Азербайджана. Его зовут Шахим Аббасов. СМИ опубликовали его фото, сделанное за несколько минут до преступления. Известно, что Аббасову 22 года. По данным MK.RU, в России он находится нелегально, хотя тут живут его отец и брат. Следственный комитет подтверждает, что правоохранители установили личность подозреваемого. Сейчас его ищут.

Вечером 17 апреля в Москве около подъезда жилого дома на улице Краснодарская Аббасов ударил ножом в живот 25-летнего водителя, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако мужчина скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Очевидцы засняли ситуацию у подъезда после того, как подозреваемый нанес смертельный удар мужчине.