Baza: агрессор из метро оказался экс-полицейским, отсудившим права на сына Baza: напавший на певицу Ермак в метро Москвы оказался экс-полицейским

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что москвич, напавший на певицу Настю Ермак в метро, оказался бывшим полицейским Владимиром Сафоновым. По данным канала, 40-летний мужчина окончил институт МВД и работал в органах, но затем уволился и числился безработным.

Как пишет Baza, Сафонов судился с бывшей женой за ребенка, которого он забрал без ведома супруги, скрывал несколько лет и настроил против матери. Согласно информации канала, он также подал иск к жене на алименты.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на близких родственников сообщил, что супруга рассказывала о неадекватном поведении Сафонова. Правозащитник Евгений Здобнов заявил каналу, что мужчина официально не трудоустроен, скрывает источники доходов, а помогает ему мать, которая работала в Академии управления МВД.

Ермак рассказала, что в московском метро сегодня днем на нее из-за внешности напал мужчина. Сначала он снимал девушку на камеру, спрашивая, русская ли она. Когда она ответила утвердительно, он начал пинать исполнительницу и ее спутника в спину, называя «позором русского народа». Ермак предположила, что агрессию вызвала ее короткая осветленная прическа.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что на станции метро «Царицыно» 34-летний мужчина напал на подростка. Подозреваемого задержали, в ведомстве его действия расценили как хулиганские.