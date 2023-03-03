Создателя вакцины «Спутник V» задушили ремнем после отказа платить за секс РЕН ТВ: создателя вакцины «Спутник V» Ботикова задушили ремнем после отказа платить за секс

Фото: skmoscowgsu/t.me

Разработчика вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрея Ботикова убили работники интимных услуг, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, к нему домой наведались мужчина и женщина. После отказа ученого платить за предоставленные услуги, он и был убит, заявил источник.

В Сети также появилось видео с камеры скрытого наблюдения, на котором видно, как мужчина и женщина заходят в дом Ботикова на улице Рогова. После их визита, разработчика вакцины и нашли мертвым.

Об убийстве Ботикова ранее сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По подозрению в преступлении задержали гостя убитого, он дал признательные показания. Ранее мужчина отбывал срок за совершение тяжкого преступления. СКР подтвердил гибель человека на улице Рогова, но не называет имя.

До этого в Петропавловске-Камчатском было обнаружено расчлененное тело пресс-секретаря местного горсуда Дмитрия Арбугаева. Сообщалось, что 38-летний мужчина исчез неделю назад. Его друзья рассказали, что Дмитрий ушел в гости к приятелю и больше не выходил на связь.