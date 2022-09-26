«Совершенно невыразительная»: метеоролог о столичной погоде в ближайшие дни Метеоролог Шувалов сообщил, что в Москву идет уже третий по счету южный циклон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столицу идет уже третий по счету южный циклон, об этом в беседе с NEWS.ru сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха немного повысится, но в понедельник и вторник в столичном регионе пройдут кратковременные дожди.

К сожалению, нас ждет совершенно невыразительное начало рабочей недели. Так в понедельник и вторник в столице будут идти кратковременные дожди. А столбик термометра встанет на отметке в 12-13 градусов. В то же время к среде в Москву придет уже третий по счету южный циклон, что, в свою очередь, немного повысит среднесуточную температуру в городе, — заявил Шувалов.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что в ночь с 23 на 24 сентября в Москве выпало 13 мм осадков. Отмечается, что это составляет 20% сентябрьской нормы в столице.