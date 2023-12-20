Соседи заявили, что спасенная из окна 19-го этажа москвичка напала на людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители дома на Люблинской улице на востоке Москвы рассказали NEWS.ru, что их соседка, которая стояла на краю окна босиком, ранее также набрасывалась на прохожих с палкой. Они охарактеризовали женщину как неадекватную.

Москвичка на 19-м этаже дома днем 20 декабря взбудоражила весь двор. Очевидцы вызвали спасателей, которые затащили женщину обратно в квартиру. Однако затем она вышла с ними на улицу и попыталась избить палкой.

Ранее в Нижнем Новгороде буйный пациент избил сотрудника скорой помощи. Отмечается, что медик получил множество травм, в том числе сотрясение головного мозга.

До этого в городе Березовском Свердловской области зарезали 28-летнего медбрата скорой помощи, когда бригада приехала на вызов. По предварительным данным, подозреваемым оказался бывший заключенный. Жена убитого рассказала, что при задержании подозреваемого не смогли допросить, так как он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Буйный челябинец подрался с тремя бригадами скорой помощи в Ленинском районе города. Как отмечается, медиков вызвали родственники мужчины, когда тот пожаловался на головную боль. Однако пациент начал неадекватно себя вести. В итоге успокоить его смогли только правоохранители.