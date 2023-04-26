Медбрата зарезали на вызове в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области в городе Березовский 28-летнего медбрата скорой помощи зарезали, когда бригада приехала на вызов. По предварительным данным, подозреваемым оказался бывший заключенный. Жена убитого рассказала «360», что пациенты неоднократно нападали на сотрудников во время вызовов.

В этом смысле защиты у «скоряков» нет. И вот тогда произошла типичная картина. Сначала им дверь не открывали, а потом оттуда вылетел человек и ударил ножом прямо в сердце. Во время нападения преступник нож вытащил, а муж на адреналине добежал до машины и там уже отключился, — пояснила женщина.

Супруга убитого уточнила, что скорую вызывала женщина и жаловалась на боли в груди. Бригада приехала по адресу, но дверь в квартиру не открыли. Мужчина выскочил из-за двери и напал на медиков, когда те собирались звонить диспетчерам. Женщина добавила, что при задержании подозреваемого не смогли допросить, так как он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В региональном СУ СК возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемым оказался местный житель 1957 года рождения, ранее судимый. По предварительным данным, мужчина совершил преступление из-за личной неприязни.

Житель Феодосии ранее застрелил из ружья соседку, с которой у него возник конфликт из-за слишком громкой музыки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».