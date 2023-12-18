В Нижнем Новгороде пациент избил сотрудника скорой помощи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде буйный пациент избил сотрудника скорой помощи, сообщает трудовая инспекция региона. Отмечается, что медик получил множество травм, в том числе сотрясение головного мозга.

Ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений и степени их тяжести. Государственной инспекцией труда в Нижегородской области выясняются обстоятельства и причины происшедшего, — говорится в релизе.

До этого в городе Березовском Свердловской области зарезали 28-летнего медбрата скорой помощи, когда бригада приехала на вызов. По предварительным данным, подозреваемым оказался бывший заключенный. Жена убитого рассказала, что при задержании подозреваемого не смогли допросить, так как он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Буйный челябинец подрался с тремя бригадами скорой помощи в Ленинском районе города. Как отмечается, медиков вызвали родственники мужчины, когда тот пожаловался на головную боль. Однако пациент начал неадекватно себя вести. В итоге успокоить его смогли только правоохранители.

Ранее пьяный молодой человек ворвался в кабинет одного из травмпунктов в Екатеринбурге, где медики оказывали помощь пациенту, и напал на персонал. Триггером для агрессивного поведения стало замечание, сделанное мужчине, который громко слушал музыку. За доктора вступился пожилой пациент. Сотрудник больницы получил перелом носа, ссадины и ушибы. Дебошир успел скрыться с места происшествия.