Три бригады скорой помощи в Челябинске не смогли скрутить буйного пациента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Буйный челябинец подрался с тремя бригадами скорой помощи в Ленинском районе, пишет Telegram-канал Ural Mash. Как отмечается, медиков вызвали родственники мужчины, когда тот пожаловался на головную боль. Однако пациент начал неадекватно себя вести. В итоге успокоить его смогли только правоохранители.

По данным канала, мужчина курил в квартире и стал бросаться на медиков. Они вызвали подкрепление, но так и не смогли справиться с буйным пациентом. Родственники вытолкали всех врачей за дверь, когда те решили везти его к наркологу. Вскоре прибыли полицейские и росгвардейцы.

Ранее пьяный молодой человек ворвался в кабинет одного из травмпунктов в Екатеринбурге, где медики оказывали помощь пациенту, и напал на медперсонал. Триггером для агрессивного поведения стало замечание, сделанное мужчине, который громко слушал музыку. За доктора вступился пожилой пациент. Сотрудник больницы получил перелом носа, ссадины и ушибы. Дебошир успел скрыться с места происшествия.

До этого в городе Березовский Свердловской области зарезали 28-летнего медбрата скорой помощи, когда бригада приехала на вызов. По предварительным данным, подозреваемым оказался бывший заключенный. Жена убитого рассказала, что при задержании подозреваемого не смогли допросить, так как он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.