На Урале дебошир напал на медиков в травмпункте В Екатеринбурге мужчина напал на врачей из-за замечания про громкую музыку

Фото: t.me/minzdravso

Вечером 11 октября пьяный молодой человек ворвался в кабинет одного из травмпунктов в Екатеринбурге, где медики оказывали помощь пациенту, и напал на представителей медперсонала, сообщает СУ СКР региона. По данным Минздрава Свердловской области, инцидент произошел в ЦРБ № 2, а триггером для агрессивного поведения стало замечание, сделанное мужчине, который громко слушал музыку. За доктора вступился пожилой пациент.

Находившийся в травмпункте гражданин без каких-либо видимых причин напал на одного из врачей, проводившего в этот момент прием пациента. После этого нарушитель набросился на сотрудника медучреждения, заступившегося за своего коллегу. Нападавшим были причинены удары обоим мужчинам. Впоследствии пострадавшим была оказана необходимая медпомощь, — сообщили в СКР.

В ходе потасовки сотрудник больницы получил перелом носа, ссадины и ушибы. Дебошир успел скрыться с места происшествия. Его поисками занимается полиция.

В августе сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал пистолетом в поликлинике на улице Стромынка в Москве. Инцидент произошел после ссоры злоумышленника с врачом, при этом сообщалось, что мужчина не стрелял. У задержанного был изъят пневматический пистолет.