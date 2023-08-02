В Москве пациент напал на врача с пистолетом В Москве полицейские задержали угрожавшего оружием в поликлинике мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал пистолетом в поликлинике на улице Стромынка в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел после ссоры злоумышленника с врачом.

Инцидент произошел в поликлинике по улице Стромынка, дом 7, корпус 1. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя, — сказал собеседник агентства.

В середине июля в Гусь-Хрустальном задержали 51-летнего мужчину, ограбившего круглосуточный магазин. Угрожая сотрудникам муляжом гранаты, сделанным из хозяйственного мыла, он забрал из кассы 18 тысяч рублей, а также попросил у продавцов шоколадку. На момент задержания нападавший потратил три тысячи рублей. Свой поступок он объяснил злоупотреблением алкоголем.

Ранее сообщалось, что полиция в Симферополе при проверке водителей на наркотики нашла в багажнике у одного из них автомат AK-47 и два магазина с патронами. Мужчину задержали, выяснилось, что он готовил нападение на инкассаторов. Изначально задержанный пытался убедить полицию, что машину, в которой нашли оружие, он взял у друга. В итоге задержали еще и приятеля.