Вежливого грабителя с необычной гранатой задержали в Гусь-Хрустальном МВД: в Гусь-Хрустальном задержали местного жителя, ограбившего магазин с муляжом гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали в Гусь-Хрустальном местного жителя, который ограбил круглосуточный магазин, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области. Мужчина забрал деньги из кассы, угрожая муляжом гранаты из куска хозяйственного мыла и запала.

Сообщение о преступлении поступило от работавшей в магазине женщины. По ее словам, преступник вежливо попросил отдать ему деньги. В общей сложности он забрал 18 тысяч рублей, а также попросил дать ему плитку шоколада с орешками.

На установление личности и местонахождения правонарушителя были незамедлительно ориентированы наружные наряды, проведен подворный обход, изучены записи с камер видеонаблюдения, — рассказали в МВД.

Грабителя нашли быстро. Им оказался 51-летний житель города, который раскаялся в содеянном и объяснил, что всему виной стало чрезмерное употребление алкоголя. На момент задержания мужчина уже успел потратить три тысячи рублей из украденной суммы. Остальные деньги были изъяты полицией.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Было принято решение заключить его под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина, ограбивший салон сотовой связи в Санкт-Петербурге, оставил продавцу несколько купюр «за неудобства». Также он попросил несколько минут не нажимать тревожную кнопку.