Собянин анонсировал продление двух линий метро в Москве Собянин: Филевская и Сокольническая линии метро Москвы будут продлены

В Москве планируется продлить сразу две линии метрополитена: Филевскую ветку до «Сколково» и Сокольническую линию в Ярославский район, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Филевская линия протянется от станции «Кунцевская» до «Сколково», прибавив примерно 12 километров.

Градоначальник уточнил, что строительство нового участка охватит четыре района: Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский. На этом отрезке планируется возвести пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр».

По словам Собянина, рядом с новыми станциями будут проживать около 320 тыс. человек. Благодаря продлению ветки время их поездки по городу сократится до 25 минут.

Мэр также сообщил, что старейшая Сокольническая линия будет продлена от станции «Бульвар Рокоссовского» в Ярославский район. Длина нового участка «красной ветки» составит 8,1 километра, на нем появятся две станции — «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»).

Собянин отметил, что для большинства жителей и работающих в Ярославском районе метро окажется в пешей доступности. Время в пути для них сократится примерно на 20 минут.

Предполагается, что с продлением линий интервалы движения поездов станут более комфортными. На Сокольнической линии они сократятся до полутора минут, а на Филевской — до трех минут, добавил столичный градоначальник.

Ранее заместитель руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что в народную программу «Единой России» предложат включить меры, призванные сократить время ожидания общественного транспорта и сделать рейсы более регулярными. Соответствующие инициативы готовятся на основе жалоб граждан.