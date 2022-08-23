Москвичам пообещали «адскую» жару со смогом Метеоролог Шувалов: москвичей ждет самая жаркая рабочая неделя за лето

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей ждет самая жаркая рабочая неделя за все лето, о чем в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Также синоптик отметил, что смог в Москве будет до тех пор, пока в столице стоит «адская» жара.

Нас ждет самая жаркая рабочая неделя за все лето. Отсюда и все производные, такие как жара, сушь и пожары. Столбик термометра установится на отметке в 30 — 32 градуса. Также стоит ожидать практически полного отсутствия осадков. Если говорить о смоге от пожаров, то пока будет стоять такая «адская» погода, ни о каком улучшении обстановки говорить не приходится, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что запах дыма и гарь от пожаров в соседних от Москвы областях продержатся в столице до конца рабочей недели. По словам метеоролога, ликвидация пожаров также не поможет москвичам спастись от смога. Это происходит из-за того, что ветер дует в юго-восточном направлении, в связи с чем жители Москвы хоть и не так часто, но будут чувствовать неприятный запах.

Также пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что самый высокий класс пожарной опасности ожидается в ближайшие три дня на территории Москвы из-за жаркой погоды. Также спасатели просят не разводить открытый огонь.