СК возбудил дело после взрыва гранаты в московской квартире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После взрыва в московской квартире на улице Мещерякова в районе Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело, сообщил Telegram-канал Следственного управления Следственного комитета по столице. Следователи возбудили дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, — указано в сообщении ведомства.

Об инциденте стало известно днем 1 сентября. Telegram-канал «112» сначала сообщил, что на улице Мещерякова мог взорваться квадрокоптер. Канал отмечал, что пострадал мужчина, ему оторвало ногу. Однако позже было установлено, что взорвалась граната и у мужчины повреждена рука.

По данным «112», пострадавший был госпитализирован, из подъезда его вынесли на носилках. На место выехали скорая помощь и Росгвардия. Позднее РИА Новости сообщило в экстренных службах, что мужчина скончался.

Жертвой взрыва стал 19-летний молодой человек. По данным Telegram-канала «112», он умер в больнице.