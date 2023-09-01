Появились кадры из московской квартиры, где взорвалась граната

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры из московской квартиры на улице Мещерякова, где взорвалась граната. На фотографиях видны выбитые окна, разбитое зеркало, поврежденный шкаф и обгоревшая дверь.

Telegram-канал «112» сначала сообщил, что на улице Мещерякова мог взорваться квадрокоптер. Канал отмечал, что пострадал мужчина, ему оторвало ногу. Однако позже было установлено, что взорвалась граната, и у мужчины повреждена рука.

По данным «112», пострадавший был госпитализирован, из подъезда его вынесли на носилках. На место выехали скорая помощь и Росгвардия.

Ранее в Москве две девушки вызвали полицию после обнаружения подозрительного предмета на улице. По информации канала, девушки приняли незнакомую вещь за боеприпас. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов констатировали, что найденный предмет является резиновой вагиной.

До этого отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет. Решив, что перед ней деталь беспилотника, женщина вызвала полицию. Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.