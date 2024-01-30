SHOT: взрыв прогремел в районе ТЭЦ в московском Гольяново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о взрыве со вспышкой, прогремевшем в районе Гольяново на востоке Москвы. По данным канала, там взорвался трансформатор. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Как сообщает SHOT, инцидент произошел на территории ТЭЦ-22, сразу после случившегося очевидцы сообщили о появившемся столбе густого черного дыма. В настоящее время на месте происшествия нет внешних признаков пожара. Туда прибыли несколько пожарных расчетов, однако, по данным канала, на объект их пока не пускают, По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник сообщил агентству «Москва», что в результате хлопка нет отключенных потребителей и поврежденного оборудования на электростанции. При этом Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что в Мосэнерго отрицают взрыв на объекте. По словам представителей организации, инцидент произошел за пределами ТЭЦ.

Ранее в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположен Московский городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. В МЧС рассказали о спасении двух человек в ходе тушения пламени.

Утром 28 января МЧС сообщило о пожаре в Театре сатиры в Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания на Триумфальной площади валил дым. Очевидцы публиковали фото с места происшествия. Площадь возгорания достигала 350 квадратных метров. Тушение пламени осложнялось конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю был ограничен.