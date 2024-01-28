Площадь пожара в Театре сатиры возросла ТАСС: площадь пожара в Театре сатиры возросла до 350 квадратных метров

Фото: Екатерина Христова/ТАСС

Площадь пожара в Театре сатиры возросла до 350 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Москвы. Ранее сообщалось, что огнем охвачено 200 квадратных метров купола театра.

Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям купола, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю ограничен. Собеседник агентства также отметил, что для борьбы с огнем МЧС наращивает силы и средства.

МЧС стало известно о пожаре в Театре сатиры в 10:58. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания валил дым.

По информации Telegram-каналов, возгорание произошло в ходе замены покрытия купола театра. По предварительным данным, там могут находиться до 10 рабочих. Сотрудники экстренных служб эвакуируют сотрудников театра.

Президент организации культуры и искусства Театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что пока не знает о причинах пожара в учреждении.

Очевидцы публиковали фото с места происшествия. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Для ликвидации пожара были задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава.