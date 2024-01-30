Школьник прошел хоррор-квест и получил синяки по всему телу SHOT: тело школьника покрылось синяками после прохождения квеста в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьнику потребовалась помощь врачей после хоррор-квеста в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, актеры слишком сильно толкали парня, в итоге тот получил ушибы и синяки по всему телу.

Отмечается, что 15-летний подросток сам выбрал самый сложный уровень прохождения квеста, который подразумевал полную темноту и возможность для актеров касаться участника. В ходе прохождения испытания парня несколько раз толкали и дергали за разные части тела. На следующее утро школьник проснулся в синяках и ссадинах. В травмпункте ему диагностировали сильные ушибы грудной клетки, а также защемление нерва в пояснице. По словам медиков, ситуацию усугубило то, что ребенок с детства страдает от низкого уровня тромбоцитов в организме, из-за чего синяки могут появиться даже после незначительных ударов.

Родители мальчика и он сам не имеют претензий к организаторам квеста и актерам. Тем не менее полиция начала проверку по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что девочка получила удар током во время прохождения квеста в центре Москвы. Она пошла на развлекательное мероприятие с мамой. В импровизированной темнице ребенок засунул руку в висящий на стене факел, где ее и ударило током спустя 15 минут после начала игры. Девочка подумала, что таким образом она решит загадку, однако вместо этого ребенок получил ожог большого пальца. Руководство квеста приняло решение вернуть деньги пострадавшей, а мать заявила, что не имеет претензий к персоналу.