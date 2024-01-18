Развлекательный квест в Москве завершился для ребенка поездкой в больницу MK: девочка получила удар током во время прохождения квеста в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка получила удар током во время прохождения квеста в центре Москвы, сообщает MK.RU. По информации издания, она пошла на развлекательное мероприятие с мамой. В импровизированной темнице ребенок засунул руку в висящий на стене факел, где ее и ударило током.

Происшествие случилось спустя 15 минут после начала игры. Девочка подумала, что таким образом она решит загадку, однако вместо этого ребенок получил ожог большого пальца. От испуга и боли пострадавшая заплакала, после чего к ней подошла мама.

Сотрудники сразу предложили завершить игру и оказать первую помощь, однако мама девочки хотела продолжить квест. Ситуацию разрешил старший менеджер, который и вызвал скорую. Девочку доставили в больницу, где ей диагностировали ожог первой степени. Руководство квеста приняло решение вернуть деньги пострадавшей, а родительница заявила, что не имеет претензий к персоналу.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предложил разработать единый стандарт проверок развлекательных квестов. Он объяснил, что организаторы квестов иногда позволяют себе «перегибать палку» и доводят детей до панических атак, а могут даже ударить.