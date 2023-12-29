В Госдуме нашли способ уберечь детей от травм во время квестов Депутат Чаплин — для NEWS.ru: необходимо разработать стандарт проверок квестов

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Квесты являются хорошим развлечением для детей, но в ряде случаев они могут быть травмоопасны, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий считает необходимым разработать единый стандарт проверок таких мероприятий. Чаплин объяснил, что организаторы квестов иногда позволяют себе «перегибать палку» и доводят детей до панических атак, а могут даже ударить.

На мой взгляд, есть необходимость разработки единого стандарта проверок квестов, так как часть из них ночные и сотрудники могут подпольно проводить игры, которые считают нужным, — сказал он.

Чаплин отметил, что законодателям стоит обратить особое внимание на новогодние квесты. По мнению парламентария, такие мероприятия могут быть опасны из-за использования пиротехники.

Во-первых, важно, чтобы все участники подписывали соглашение, где их четко проинформируют о возможных рисках, а во-вторых, квесты для несовершеннолетних должны быть максимально безопасными, поэтому важно проводить проверку игр, которые есть в каждой организации, — добавил депутат.

Депутат также призвал разработать реестр организаций, которые допущены к проведению квестов. По его задумке, список должен быть единым.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее заявила, что разработанный в России ГОСТ 71161 «Квест-комнаты детские» был принят для безопасности пользователей после многочисленных случаев травм. По ее словам, организаторам развлекательных площадок для детей от шести до 18 лет запретили давать травмоопасные задания, а также обязали нанимать аниматоров с профильным образованием и справкой от психиатра.