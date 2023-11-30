Школьница боялась подхватить простуду и чуть не умерла из-за таблеток SHOT: в Москве школьница отравилась противовирусными таблетками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве школьница едва не умерла от отравления противовирусными таблетками, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 14-летняя девочка принимала лекарство, чтобы не подхватить вирус в сезон ОРВИ. Ее увезли на скорой из квартиры.

Подросток попала в больницу с диагнозом «острое отравление противовирусными препаратами», врачи вовремя промыли ей желудок. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает. Сколько именно таблеток выпила девочка, неизвестно. По словам ее отца, она часто принимала лекарство, когда чувствовала, что начинает заболевать, или просто для профилактики вируса. Сотрудники полиции проводят проверку.

В Санкт-Петербурге ранее 16-летняя девушка попала в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления медикаментами. Девушка хотела быстро сбросить лишний вес и выпила шесть таблеток двух препаратов: по три ампулы слабительного и мочегонного. Врачи диагностировали у нее острое отравление. Полиция проводит проверку.

До этого в Дагестане госпитализировали трехлетнего ребенка после того, как он проглотил слишком много таблеток. Оставшись без присмотра, мальчик нашел лекарство, но перепутал его с конфетами и съел в шесть раз выше допустимой дозы.