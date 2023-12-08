Сбой случился на фиолетовой ветке метро в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена случился сбой, передает столичный департамент транспорта. Там временно увеличены интервалы движения поездов.

Это нужно для проверки состава северо-западном участке фиолетовой ветки, объяснили в ведомстве. Других подробностей не приводится. Спустя восемь минут дептранс сообщил, что движение вводится у в график.

Ранее сбой случился на Арбатско-Покровской линии московского метро. Поезда временно не ходили между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Это, как объяснили в дептрансе, произошло из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Позднее из-за неполадок на синей ветке временно была закрыта на вход станция «Щелковская».

Для удобства пассажиров были запущены бесплатные автобусы до ближайших станций. При этом движение между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» осуществлялось штатно. Вскоре специалисты устранили неполадки, и движение на Арбатско-Покровской линии было восстановлено. Станция «Щелковская» также была открыта для входа и выхода.

До этого утром 8 декабря на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро отсутствовало движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение на этой ветке метро было восстановлено и вводится в график.