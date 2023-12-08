На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение

Фото: АГН «Москва»

На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение, сообщил столичный департамент транспорта. Кроме того, станция «Щелковская» открыта для входа и выхода.

Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о сбое на синей ветке московского метро. Отмечалось, что поезда не ходят между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Это, как объяснили в дептрансе, связано с проверкой инфраструктуры. Позднее дептранс добавил, что из-за сбоя на Арбатско-Покровской линии московского метро временно закрыта на вход станция «Щелковская».

Для удобства пассажиров были запущены бесплатные автобусы до ближайших станций. При этом движение между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» осуществлялось штатно. В дептрансе пояснили, что остановка движения на линии произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Отмечается, что специалисты оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения.

До этого 8 декабря на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро отсутствовало движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение на этой ветке метро было восстановлено.