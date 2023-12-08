Бесплатные автобусы запустили из-за проблем на синей ветке метро Бесплатные автобусы запустили из-за временного закрытия станции «Щелковская»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за сбоя на на Арбатско-Покровской линии московского метро временно закрыта на вход станция «Щелковская», сообщила пресс-служба столичного дептранса. Отмечается, что для удобства пассажиров запущены бесплатные автобусы до ближайших станций. При этом движение между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» осуществляется штатно, добавили в ведомстве.

Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта и МЦК, — сказано в публикации.

В детрансе пояснили, что остановка движения на линии произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Отмечается, что специалисты оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения.

Ранее стало известно о сбое на синей ветке московского метро. Отмечалось, что поезда не ходят между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Это, как объяснили в дептрансе, связано с проверкой инфраструктуры. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что по неустановленной причине на ветке отключилось электроснабжение.

Ранее 8 декабря на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро отсутствовало движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение на этой ветке метро было восстановлено и вводится в график.