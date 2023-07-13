Российского рэпера задержали во время съемок у здания МГУ Полиция задержала рэпера Егора Шипа во время съемок блога у здания МГУ

Фото: Соцсети

Егор Шип

Московская полиция задержала блогера, артиста лейбла BlackStar Егора Шипа (Егора Кораблина) во время съемок у здания МГУ, сообщает Super.ru со ссылкой на представителей рэпера. Они уточнили, что не знают причины задержания.

Собеседники издания добавили, что рэпер и члены его команды находятся в КПЗ, у них забрали телефоны, так что связи с Шипом нет.

Ранее рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики. В заключении суда уточняется, что контент был размещен в Telegram-канале исполнителя. Причиной разбирательства могли стать публикации в блоге рэпера, где были видны его татуировки: птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.

До этого стало известно, что рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) попал под проверку Следственным комитетом из-за антивоенного клипа, в котором общественники из «Зова народа» увидели дискредитацию Вооруженных сил России. В видеоклипе бизнесмен Евгений Пригожин и военнослужащие ВС России показаны орками, а журналист Владимир Соловьев — вампиром.