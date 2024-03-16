Родственник главы МИД Франции осужден в Москве за педофилию Родственник главы МИД Франции Сежурне осужден в Москве за педофилию на 15 лет

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Басманный районный суд Москвы приговорил француза Бенжемена Сежурне к 15 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. Его признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Подельница мужчины Светлана Наумова проведет за решеткой 12 лет и три месяца.

Суд окончательно назначил Сежурне наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года, с установлением соответствующих ограничений, — сообщили в пресс-службе.

По данным «Коммерсанта», первый процесс по делу прошел еще в феврале 2020 года. Следствие утверждает, что француз встречался с несовершеннолетней в кафе, куда ее приводила мать пострадавшей Наумова. После этого Сежурне вел девочку в квартиру, которая принадлежала его жене. Там он заставлял жертву раздеваться, фотографировал, а потом насиловал. После этого он платил ей суммы до 10 тысяч рублей. По версии следствия, деньги получала и Наумова.

Адвокат осужденного Игорь Огурцов подтвердил, что Сежурне является двоюродным племянником главы МИД Франции. В России он работал инженером по прокладке коммуникаций.

По словам Огурцова, в ходе последнего процесса несовершеннолетняя отказалась от своих слов. Она заявила, что не вступала в связь с Сежурне. Тот, по ее словам, помогал ее семье деньгами.

Ранее в России впервые вынесли пожизненный приговор мужчине за педофилию и изготовление видеоконтента интимного характера с приемными детьми. Его супруга приговорена к 17 годам лишения свободы.