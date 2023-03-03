Разработчик вакцины «Спутник V» убит гостем в своей квартире В Москве разработчика вакцины от коронавируса Ботикова задушили ремнем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участник разработки вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков был убит в своей квартире, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По подозрению в преступлении задержали гостя убитого, он дал признательные показания. Ранее мужчина отбывал срок за совершение тяжкого преступления.

Погибшим оказался один из создателей вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков, 1974 года рождения, — заявил источник агентства.

СКР подтвердил гибель человека на улице Рогова, но не называет имя.

По данным следствия, 2 марта 2023 в квартире жилого дома, расположенном на улице Рогова в городе Москве, 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении СКР.

Утром 3 марта ИА Regnum сообщало, что Андрею Ботикову удалось выжить после нападения, а инцидент произошел еще 1 марта.

Следствие установило, что инцидент случился в квартире вирусолога. Оказалось, что задержанный является приятелем ученого. 1 марта после словесной перепалки 29-летний молодой человек набросился на Ботикова, обхватил сзади шею и начал сдавливать горло. Из-за перекрытого кислорода мужчина отключился и казался мертвым, — рассказывал источник агентства.

Ботиков — соавтор патента на вакцину «Спутник V», он был среди награжденных президентом за разработку.

Ранее в Петропавловске-Камчатском было обнаружено расчлененное тело пресс-секретаря местного городского суда Дмитрия Арбугаева. 38-летний мужчина исчез неделю назад. Его друзья рассказали, что Дмитрий ушел в гости к приятелю и больше не выходил на связь.