Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 10:46

Раскрыта причина задержки московских электричек

МЖД: в Москве ряд электричек идут с задержкой по техническим причинам

Пригородные поезда Киевского, Рижского, Курского и Горьковского направлений Московской железной дороги следуют с опозданиями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД. Отставание от графика произошло по техническим причинам.

По техническим причинам с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений. Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается, — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что из-за падения обломков беспилотников на станции Каменоломни в Ростовской области 21 июля более 50 поездов формирования Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспресса» шли с задержками. В компании отметили, что сотрудники делали все возможное для сокращения времени задержки пассажирских составов.

На фоне атак ВСУ в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения во Внуково были введены в 09:30 и сняты в 13:35. В свою очередь в Шереметьево запрет на прием и выпуск самолетов вводился дважды: с 10:32 до 11:36 и с 12:31 до 13:35.

мжд
электрички
поезда
задержки
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама, забери меня»: экс-боец ЧВК «Вагнер» вспомнил о боях за Артемовск
Главком ВСУ признал большие проблемы в украинской армии
В России рассмотрят инициативу о кредитных каникулах при одном факторе
В Госдуме посоветовали не переживать из-за проекта о круглогодичном призыве
В Великобритании внезапно ожил мужчина, чье сердце не билось почти час
Олимпийская чемпионка назвала причину поражений синхронисток из РФ на ЧМ
Раскрыт срок для главреда Baza за взятки полицейским
В Минтрансе пригрозили российским аэропортам после задержек рейсов
Политолог высказался о возможном влиянии на Трампа со стороны жены
Японец десять лет хранил труп умершей матери в туалете
Франция резко осудила Зеленского из-за нового закона
Дети мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку в Обнинске
В Госдуме раскрыли, сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Энергетик оценил перспективы нового месторождения нефти и газа в Польше
Разрыв между средними зарплатами в регионах рекордно вырос в России
В Минтрансе пообещали проработать взаимодействие с авиакомпаниями России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 июля: где сбои в России
Трехлетняя девочка каталась на горке и получила разрыв селезенки
«Наехали на национальной почве»: актриса из РФ об учебе ребенка в Италии
Машина загадочным образом оказалась в болоте в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.