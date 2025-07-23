Раскрыта причина задержки московских электричек

Пригородные поезда Киевского, Рижского, Курского и Горьковского направлений Московской железной дороги следуют с опозданиями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД. Отставание от графика произошло по техническим причинам.

По техническим причинам с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений. Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается, — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что из-за падения обломков беспилотников на станции Каменоломни в Ростовской области 21 июля более 50 поездов формирования Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспресса» шли с задержками. В компании отметили, что сотрудники делали все возможное для сокращения времени задержки пассажирских составов.

На фоне атак ВСУ в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения во Внуково были введены в 09:30 и сняты в 13:35. В свою очередь в Шереметьево запрет на прием и выпуск самолетов вводился дважды: с 10:32 до 11:36 и с 12:31 до 13:35.