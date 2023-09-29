Пятилетний мальчик упал в открытый люк в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы пятилетний мальчик упал в канализационный люк, сообщил «Московский комсомолец». Инцидент случился во дворе дома на 15-й Парковой улице около 18:00.

В результате падения малыш получил травмы. Его оперативно достали из люка и доставили в детскую больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в прокуратуре Смоленской области начали проверку по факту падения ребенка в открытый люк канализации. До этого жительница Смоленска в соцсетях сообщила, что мальчик упал в колодец и «чудом вылез», вернувшись домой «мокрым по шею».

Кроме этого, сообщалось, что в Башкирии полуторагодовалый малыш провалился в канализационный колодец. Ребенок упал, наступив на незакрепленный люк. Операция по спасению продолжалась почти два часа.

Аналогичный случай произошел в Челябинской области. Там в канализационный люк во время прогулки провалился двухлетний ребенок. Все произошло на глазах матери. На помощь мальчику бросился его отец, который прыгнул в колодец и вытащил сына. По словам матери, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался. Она обратила внимание на то, что двор огорожен, но кто снял крышку с люка, пока не выяснили.