Смоленская прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Pres

В прокуратуре Смоленской области начали проверку по факту падения ребенка в открытый люк канализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию надзорного органа. Ранее жительница Смоленска в соцсетях сообщила, что ее ребенок упал в открытый люк и «чудом вылез», вернувшись домой «мокрым по шею».

Прокуратура Смоленской области по данному факту организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, — говорится в сообщении.

Данное происшествие случилось в Заднепровском районе в микрорайоне Королевка близ строящегося торгового центра.

Отмечается также, что ход и результаты проверки находятся на контроле у органов прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полуторагодовалый мальчик провалился в канализационный колодец. Ребенок упал в него, наступив на незакрепленный люк. Операция по спасению продолжалась почти два часа.

Аналогичный случай произошел в Челябинской области. Там в канализационный люк во время прогулки провалился двухлетний ребенок. Все произошло на глазах матери. На помощь мальчику бросился его отец, который прыгнул в открытый люк и вытащил сына. По словам матери, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался. Она обратила внимание на то, что двор огорожен, но кто снял крышку с колодца, пока не выяснили.