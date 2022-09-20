В Башкирии спасли провалившегося в канализацию ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии полуторагодовалый мальчик провалился в канализационный колодец. Ребенок упал в него, наступив на незакрепленный люк. Операция по спасению продолжалась почти два часа, передает ОТР.

Диаметр трубы, в которую провалился пострадавший, составляет всего 30 см, а глубина — около шести метров. В спасении мальчика принимали участие не только спасатели, но и местные жители, пишет издание.

После того как ребенка вытащили из канализации, его передали врачам.

По данным СМИ, инцидент произошел в одноэтажном частном доме. Раньше труба использовалась как скважина, однако со временем ей пользоваться перестали, но заделывать отверстие не стали. Спасатели вначале разобрали пол и вытащили ржавую трубу, после чего более двух часов распиливали ее болгаркой.

Ранее аналогичны случай произошел в Челябинской области. Там в канализационный люк во время прогулки провалился двухлетний ребенок. Все произошло на глазах матери. На помощь мальчику бросился его отец, который прыгнул в открытый люк и вытащил сына. По словам матери, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался. Она обратила внимание на то, что двор огорожен, но кто снял крышку с колодца, пока не выяснили.

До этого в Подмосковье под ребенком во время игры на детской площадке обвалилась прогнившая горка. Отмечается, что девочка порвала губу и разбила лицо, ей потребовалась операция стоимостью 20 тысяч рублей. По словам местных жителей, они неоднократно просили администрацию поселка и руководство Одинцовского округа обратить внимание на состояние детской площадки.