Пранкер в Москве дошутился до уголовного дела В Москве на пранкера завели дело о разбое после двух попыток ограбления кафе

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Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела по статье о разбое после двух попыток ограбить кафе в одном из столичных торговых центров, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Свои действия он назвал пранком.

По данным канала, 26-летрий мужчина пытался ограбить два заведения в ТЦ на улице Ладожской. Одна из таких попыток попала на видео. На кадрах видно, что молодой человек угрожает работникам заведения предметом, похожим на пистолет. Обе попытки ограбления окончились неудачно — злоумышленника выгнали из заведений, несмотря на наличие оружия.

Полиция задержала пранкера в хостеле на Спартаковской улице. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в отношении четверых подростков в Иркутской области было возбуждено дело о разбое. Основанием для этого послужило совершенное ими нападение на магазин, в ходе которого подростки украли алкоголь и прыснули в лицо продавцу перцовым баллончиком.

До этого житель поселка Янино в Ленинградской области ограбил аптеку. По данным СМИ, мужчина навел на продавщицу предмет, напоминающий пистолет, и потребовал деньги. Получив семь тысяч рублей, он извинился за свой поступок и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.