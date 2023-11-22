Пожарные ликвидировали крупное возгорание на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 400 квадратных метров, который произошел на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства. О пострадавших информации не поступало.

В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на северо-востоке столицы загорелось одноэтажное нежилое помещение, в котором находились автомобили. Пожарным удалось локализовать возгорание. В тушении огня принимали участие более 50 человек и 17 единиц специальной техники.

21 ноября сообщалось, что пожар вспыхнул на парковке торгового центра «Авиапарк» в Москве. Огнем охватило два автомобиля. По данным СМИ, возгорание началось из-за неисправной проводки Jaguar X-type 2005 года выпуска. От влажности на контактах авто случилось короткое замыкание, после чего огонь перекинулся на соседнюю Кia. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, трое детей ранее погибли в результате пожара, который произошел в двухэтажном деревянном доме в городе Ялуторовске Тюменской области. Еще три человека были госпитализированы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 человека и пять единиц спецтехники.