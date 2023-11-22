На северо-востоке Москвы загорелось здание с автомобилями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар возник в нежилом помещении с автомобилями на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров.

В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар. На северо-востоке столицы горит одноэтажное нежилое строение. Огонь охватил 400 квадратных метров. В здании находятся автомобили, — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован. В тушении задействованы более 50 человек и 17 единиц специальной техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что на Боровой улице в центре Санкт-Петербурга сгорел легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован за 15 минут. К тушению привлекли 10 человек личного состава и две единицы специальной техники.

До этого на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании строящегося ЖК «ФизтехСити». Причиной ЧП могло стать возгорание утеплителя и стройматериалов. Восемь человек, находившиеся в жилкомплексе, самостоятельно эвакуировались. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.