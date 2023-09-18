На северо-востоке Москвы потушили пожар в новостройке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание строящегося ЖК «ФизтехСити» горит на северо-востоке Москву, сообщает городское сообщество в соцсети «Вконтакте» «Северный СВАО М125». Над округом расплываются клубы черного дыма.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар уже ликвидирован. Причиной ЧП могло стать возгорание утеплителя и стройматериалов. Восемь человек, находившихся в жилкомплексе, самостоятельно эвакуировались. При этом ТАСС отмечает, что двух человек пришлось эвакуировать при помощи оперативных служб. Площадь возгорания составила 70 кв.м.

Ранее в Москве пожарные тушили возгорание в одном из зданий Московского энергетического института. В здании при этом находились люди. Огонь вспыхнул в вентиляционном коробе, открытое горение оперативно ликвидировали.

15 сентябяр в Москве вблизи Тимирязевского парка загорелись гаражи, площадь возгорания достигла 50 кв. м. В 19:09 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, было видно открытое горение. На кадрах был заметен массивный столп густого черного дыма.