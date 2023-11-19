Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое детей погибли в результате пожара, который произошел в двухэтажном деревянном доме в городе Ялуторовске Тюменской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Еще три человека госпитализированы.

В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже, — говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС спасли двух человек, еще двое были эвакуированы. По данным ведомства, женщина и двое детей получили травмы, они были направлены в больницу.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 человека и пять единиц спецтехники. В настоящее время огонь ликвидирован.

В начале октября в частном доме в Благовещенске двое малолетних детей погибли при пожаре. Одному из них было три года, другому — четыре. Их тела обнаружили спасатели.

В Люберцах двое малолетних детей ранее также скончались в результате пожара в частном доме. ЧП произошло в поселке: мать вышла из дома к соседке, оставив четырехлетнего ребенка с двухлетним малышом. Вернувшись, она обнаружила своих детей без признаков жизни.