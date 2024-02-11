Появилось видео воскресного купания панды Катюши в Московском зоопарке Глава Московского зоопарка опубликовала видео купания панды Катюши

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панду Катюшу в Московском зоопарке запечатлели во время принятия водных процедур вместе с мамой Диндин. Видео опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На записи можно увидеть, как родитель ухаживает за детенышем, пока тот пытается вырваться. В какой-то момент малышке практически удалось сбежать, но мама взяла ее за холку и подтянула к себе.

Накануне в первый день китайского Нового года панда Катюша разбиралась со своими подарками. На видео она старательно разбирает подаренный ей бамбук. Тем временем посетители ждали появления своей любимицы в большом вольере.

В конце января малышка-панда из Московского зоопарка показала свой характер и отказалась идти за мамой Диндин в большой вольер. В итоге родителю пришлось применять строгие меры, чтобы затащить малышку в большой вольер, но даже они не сработали.

Малышка появилась на свет в конце августа 2023 года. Ее отцом стал Жуи, а мамой — Диндин. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов.

Родители малютки были переданы столичному зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Животных доставили в Москву специальным рейсом из Пекина в конце апреля 2019 года. На тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в голосовании за имя для маленькой панды участвовали 380 тысяч россиян. Из 10 предложенных вариантов изначально лидировали три имени — Мо Мо, Маша и Катюша. Большинством голосов (29%) было выбрано имя Катюша.