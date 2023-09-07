Повар чуть не сварилась заживо в кипятке в детском саду Москвы

Фото: shutterstock.com

В Москве повар в детском саду уронила бак с кипящей водой и едва не сварилась заживо, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, женщина получила ожоги левой стопы, правой руки и поясницы. Она была доставлена в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Она снимала с плиты бак с кипяченой водой, оступилась и уронила емкость, — рассказал собеседник телеканала.

Он отметил, что несчастный случай произошел утром 6 сентября в детском саду на Ярославской улице в Алексеевском районе Москвы. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее в МЧС Москвы подтвердили гибель четырех человек при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Спасатели эвакуировали из здания 10 человек, из них девять госпитализированы, еще один человек отказался от медицинской помощи. Главного инженера ТЦ «Времена года» Евгения Боткина поместили под домашний арест по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц.

Как рассказал эксперт по выживанию Михаил Макеев, при прорыве трубы с кипятком можно перемещаться по стульям и столам, валить прилавки и строить баррикады так, чтобы оставаться выше уровня воды. Специалист посоветовал изучать пути эвакуации, знать альтернативные пути, места аварийных выходов и тревожных кнопок для вызова экстренных служб.