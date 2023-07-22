В МЧС Москвы подтвердили гибель четырех человек при ЧП в ТЦ «Времена года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В МЧС Москвы подтвердили гибель четырех человек в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Представитель спасательной службы сообщил журналистам, что во время ЧП пожарные эвакуировали из здания 10 человек, из них девять были доставлены в медицинские учреждения, еще один отказался от госпитализации.

В 15:05 в Главное управление поступило сообщение, что в ТЦ «Времена года» прорыв горячего водоснабжения, люди просят о помощи. Наши подразделения выехали на данный объект по третьему номеру [сложности]. По прибытии нашими подразделениями были эвакуированы 10 человек, которые были переданы в кареты скорой помощи. В результате четыре человека, к сожалению, погибло, девять человек эвакуированы в лечебные учреждения, один человек [от госпитализации] отказался, — сообщили в МЧС Москвы.

На месте работали 32 единицы техники и 107 человек личного состава, добавили в ведомстве. Все последствия ликвидированы, сейчас ищут место прорыва трубопровода.

Ранее менеджер ресторана на пятом этаже ТЦ «Времена года» рассказала, что после прорыва трубы с кипятком из здания эвакуировались около 50 сотрудников, которые помогли выбраться гостям. По ее словам, лифт на пятом этаже работал, люди спустились вниз и через магазин вышли из ТЦ на улицу.