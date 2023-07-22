Россиянам объяснили, как не свариться заживо при прорыве трубы с кипятком Эксперт по выживанию Макеев посоветовал перемещаться по стульям в случае прорыва кипятка

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При прорыве трубы с кипятком можно перемещаться по стульям и столам, валить прилавки и строить баррикады так, чтобы оставаться выше уровня воды, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. Специалист посоветовал изучать пути эвакуации, знать альтернативные пути, места аварийных выходов и тревожных кнопок для вызова экстренных служб.

Это должно стать привычкой — зашли в помещение, подумайте, как вы оттуда выйдите в случае пожара или прорыва трубы. Сразу же не понятно, какая вода — холодная или кипяток. Может начаться давка. Я был в этом ТЦ, представляю, как все располагается. Есть эскалаторы, аварийные лестницы. В случае прорыва трубы нужно оказаться как можно выше и как можно быстрее, в идеале оказаться на улице, — посоветовал Макеев.

Эксперт по выживанию также отметил, что при прорыве кипятка лучше перемещаться по стационарным объектам, чтобы не упасть и не обвариваться в воде. Сильный поток может снести стул вместе с человеком, объяснил он. Макеев напомнил, что в магистралях очень сильный напор.

Если прорыв кипятка: оцените, как быстро поднимается вода и передвигайтесь по прилавкам, столам, перемещайтесь по стульям, переставляя их, стройте баррикады, валите прилавки, чтобы оказаться выше уровня воды, — заключил эксперт.

Ранее в МЧС Москвы подтвердили гибель четырех человек при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Спасатели эвакуировали из здания 10 человек, из них девять госпитализированы, еще один человек отказался от медицинской помощи.