Главного инженера ТЦ «Времена года» поместили под домашний арест Главный инженер ТЦ «Времена года» Боткин помещен под домашний арест

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Евгений Боткин

Пресненский районный суд избрал в отношении 39-летнего главного инженера частной организации, обслуживающей ТЦ «Времена года» Евгения Боткина меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает прокуратура. Отмечается, что подсудимый не признал вину.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц), — говорится в сообщении.

Авария в ТЦ «Времена года» произошла 23 июля. При прорыве трубы кипяток разлился на площади четыре тысячи квадратных метров. В результате четыре человека погибли, еще 10 пострадали, из которых девятерым потребовалась госпитализация. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Боткин отказался признать себя виновным в гибели людей из-за прoрыва трубы горячего отопления. Обвинения в свой адрес он назвал необоснованными. Защита Боткина пояснила, что авария произошла из-за тoго, что из трубы вылетела заглушка. Это могло произойти по нескольким причинам, наиболее вероятная из которых – действия oрганизации, подающей горячую воду. Адвокаты считают, что следствие не проверило ни одну из версий, а просто «нашло виноватого» для успокоeния общественности.