Главный инженер ТЦ «Времена года» отказался признать вину в гибели людей Главный инженер ТЦ «Времена года» Боткин назвал незаконными обвинения в свой адрес

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Евгений Боткин

Главный инженер компании, обслуживающей московский ТЦ «Времена года», Евгений Боткин отказался признать себя виновным в гибели людей из-за прорыва трубы горячего отопления, сообщает ТАСС. Обвинения в свой адрес он назвал необоснованными.

Я не согласен с обвинением и ходатайством следователя, считаю его незаконным и необоснованным, — сказал Боткин.

Он добавил, что в день аварии прибыл в ТЦ, чтобы помочь в установлении причин случившегося. По словам Боткина, он добровольно дал показания и выразил намерения сотрудничать со следствием.

Защита инженера выступила против его ареста, на котором настаивает следствие. Адвокаты просят отпустить его под залог в 10 млн рублей.

По данным защиты Боткина, авария произошла из-за того, то из трубы вылетела заглушка. Это могло произойти по нескольким причинам, наиболее вероятная из которых – действия организации МОЭК, подающей горячую воду. Адвокаты считают, что следствие не проверило ни одну из версий, а просто «нашло виноватого» для успокоения общественности.

Авария в ТЦ «Времена года» произошла 23 июля. При прорыве трубы кипяток разлился на площади четыре тысячи квадратных метров. В результате четыре человека погибли, еще 10 пострадали, из которых девятерым потребовалась госпитализация. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.