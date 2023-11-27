1,5 тысячи человек вступили в борьбу со стихией за железную дорогу в Москве Последствия мощного снегопада на МЖД устраняют 1,5 тысячи человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Устранением последствий мощного снегопада на Московской железной дороге (МЖД) занимаются порядка 1,5 тысячи человек и свыше 50 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЖД. Из-за непогоды перевозчик перешел на усиленный режим работы.

Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы из-за мощного снегопада. Очистка путей от снега осуществлялась всю ночь. В настоящее время на линии работает более 50 единиц спецтехники, задействовано порядка 1,5 тысячи человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в московских аэропортах задержали или отменили более 45 авиарейсов. Из Внуково с опозданием отправятся 15 рейсов, три отменили. В Домодедово перенесли время вылета 12 авиарейсов, еще два отменены, а в Шереметьево пришлось задержать 13 авиарейсов, отменены два. Данных о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Также непогода повлияла и на работу общественного транспорта в российской столице. Так, в Ленинском городском округе жители ЖК «Пригород Лесное» не могли с утра дождаться автобусов. Трудности вызваны интенсивным снегопадом, ледяным дождем и нечищеными дорогами.

Самыми снежными днями в Москве и области будут 27 и 30 ноября, предупредил глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, в эти дни будут метели, снегопады, дожди и перепады атмосферного давления.